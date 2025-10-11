Diavoli via alla contesa Violi | Siamo prontissimi

Comincia poco al di là dell’Enza la nuova stagione del Valorugby in Serie A Élite; i “Diavoli” debuttano alle 15.30 a Colorno, sul prato dell’ HBS Stadium. Al botteghino il club colornese presenta una formula invero curiosa: l’ abbonamento per l’intera stagione costa appena 5 euro, una super-promozione allo scopo di attirare la cittadinanza, mentre il biglietto per la singola partita di oggi ne costa 8. Il Valorugby, bando alla scaramanzia, parte favorito. I Diavoli di Violi hanno fortemente impressionato nelle due partite di Coppa Italia, mostrando efficacia negli impatti, belle mani, intesa e un gioco fluido e divertente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Diavoli, via alla contesa. Violi: "Siamo prontissimi"

