Fonti vicine alla famiglia dell'attrice hanno confermato la triste notizia, rivelando che Diane ha perso la vita mentre si trovava in California. Diane Keaton è morta all'età di 79 anni mentre era in California, come hanno confermato delle fonti vicine all'attrice. Per ora la famiglia non ha rilasciato ulteriori dettagli e ha chiesto di rispettarne la privacy mentre viene affrontata la triste perdita. I successi ottenuti dall'attrice L'attrice Diane Keaton era diventata una star del cinema a livello internazionale negli anni '70 grazie al suo ruolo nei film della saga Il padrino e alle sue collaborazioni con il regista Woody Allen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Diane Keaton, star di lo e Annie e Il Padrino, è morta a 79 anni