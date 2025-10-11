Diane Keaton morta l' attrice star di Hollywood | aveva 79 anni La fama con il Padrino e l' Oscar per Annie Hall

Leggo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice americana Diane Keaton è morta all'età di 79 anni in California. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli e i suoi cari, su tutti i figli Dexter, 29 anni,. 🔗 Leggi su Leggo.it

diane keaton morta l attrice star di hollywood aveva 79 anni la fama con il padrino e l oscar per annie hall

© Leggo.it - Diane Keaton, morta l'attrice star di Hollywood: aveva 79 anni. La fama con il Padrino e l'Oscar per Annie Hall

In questa notizia si parla di: diane - keaton

Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

diane keaton morta attriceDiane Keaton, morta a 79 anni l'attrice premio Oscar: lavorò con Woody Allen e Francis Ford Coppola - È morta a 79 anni l'attice americana Diane Keaton. ilmessaggero.it scrive

diane keaton morta attrice“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani - Diane Keaton, secondo i primi dettagli trapelati, si è spenta in California ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Diane Keaton Morta Attrice