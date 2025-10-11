Diane Keaton morta a 79 anni l' attrice premio Oscar | lavorò con Woody Allen e ?Francis Ford Coppola
Lutto nel mondo del cinema. È morta a 79 anni l'attice americana Diane Keaton. Lo riportano i media americani. L'attrice premio Oscar, la cui brillante carriera ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: diane - keaton
Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"
“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani
Diane Keaton, morta l'attrice star di Hollywood: aveva 79 anni. La fama con il Padrino e l'Oscar per Annie Hall
La scena iconica con Woody Allen e Diane Keaton immortalata nel celebre poster di Manhattan, fu girata all’alba a Sutton Place Park, nell’Upper East Side di New York. In realtà, quella panchina non esiste più: era solo un oggetto di scena posizionato apposit - facebook.com Vai su Facebook
Diane Keaton, morta a 79 anni l'attrice premio Oscar: lavorò con Woody Allen e Francis Ford Coppola - È morta a 79 anni l'attice americana Diane Keaton. Da ilmessaggero.it
“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani - Diane Keaton, secondo i primi dettagli trapelati, si è spenta in California ... Segnala fanpage.it