Diane Keaton gli amori di una vita senza maschere | Woody Allen? Orgogliosa di lui Volevo sposare Al Pacino lui no

Il Padrino, capolavoro di anno 1972. Risentite Diane Keaton: “Ero terrorizzata. Non capivo perché proprio io. Voglio dire, sono andata al provino. Non l’avevo nemmeno letto, il copione. Ecco, questa è una cosa brutta, ma avevo bisogno di lavorare e quindi ci andai. Avevo fatto provini per circa un anno e poi è arrivato questo. E continuavo a pensare: ‘Perché io? Perché mi ha scritturato?’. Non lo capivo. In realtà non lo capisco ancora”. Dietro la macchina da presa, Francis Ford Coppola, il maestro Dada: “Era gentile. Quando lavorava, se non gli piaceva qualcosa, mi diceva: ‘Prova questo’. E funzionava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Diane Keaton, gli amori di una vita senza maschere: “Woody Allen? Orgogliosa di lui. Volevo sposare Al Pacino (lui no)”

Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

Diane Keaton, morta a 79 anni l'attrice premio Oscar: lavorò con Woody Allen e ?Francis Ford Coppola

Mondo del cinema in lutto per la scomparsa a 79 anni di Diane Keaton, pseudonimo di Diane Hall. Lo riferisce il sito americano People, secondo cui l'attrice è deceduta in California ma non si conoscono ancora le cause. Il suo curriculum cinematografico è im

L'attrice americana Diane Keaton è morta all'età di 79 anni, riportano i media Usa.

Diane Keaton, gli amori di una vita senza maschere: “Woody Allen? Orgogliosa di lui. Volevo sposare Al Pacino (lui no)” - L’attrice scomparsa a 79 anni nelle interviste degli ultimi anni: “Al provino del padrino ero terrorizzata, non capivo perché proprio io, non avevo nemmeno letto il copione. quotidiano.net scrive

Gli amori di Diane Keaton: le storie con Woody Allen, Warren Beatty e Al Pacino - L’attrice non si è mai sposata, ma la sua esistenza è stata segnata da amori che hanno ispirato gossip, articoli e leggende a Hollywood. Da tag24.it