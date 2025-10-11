Diane Keaton e quella vita fuori dagli schemi | gli amori con Woody Allen e Al Pacino i figli adottivi e la libertà di non sposarsi

La notizia della morte di Diane Keaton, scomparsa a 79 anni, ha commosso Hollywood e milioni di spettatori nel mondo. Icona di stile e di indipendenza, attrice capace di mescolare ironia e profondità, Keaton ha attraversato più di mezzo secolo di cinema americano restando sempre fedele a sé stessa, anche nella vita privata. Dietro la sua eleganza eccentrica e il sorriso disarmante si nascondeva una donna riservata, allergica alle convenzioni, che ha sempre rivendicato la libertà di non sposarsi. «Non ho mai pensato che il matrimonio fosse necessario per essere felice», aveva raccontato in un’intervista. 🔗 Leggi su Open.online

