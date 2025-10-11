Diane Keaton è morta la musa di Woody Allen | la grande attrice aveva 79 anni

11 ott 2025

Mondo del cinema in lutto per la scomparsa a 79 anni di Diane Keaton. Lo riferisce il sito americano People, secondo cui l’attrice è deceduta in California ma non si conoscono ancora le cause. Il suo curriculum cinematografico è impressionante: musa di Woody Allen, tra i suoi film si ricordano ‘Io e Annie’ e ‘Il Padrino’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

In questa notizia si parla di: diane - keaton

