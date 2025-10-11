Diane Keaton è morta addio alla leggendaria attrice

La leggenda di Hollywood Diane Keaton è morta all’età di 79 anni. L’attrice premio Oscar, la cui brillante carriera ha attraversato più di mezzo secolo, è deceduta in California, come confermato dalla famiglia a People. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli. Keaton, che ha raggiunto la fama negli anni ’70, ha recitato in film di successo come “Il Padrino”, “Io e Annie”, “Baby Boom”, “Il club delle prime mogli” e “Tutto può succedere”. Ha lasciato due figli, Dexter, 29 anni, e Duke, 25 anni. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

