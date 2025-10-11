Diane Keaton è morta addio alla leggendaria attrice

Dilei.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La leggenda di Hollywood Diane Keaton è morta all’età di 79 anni. L’attrice premio Oscar, la cui brillante carriera ha attraversato più di mezzo secolo, è deceduta in California, come confermato dalla famiglia a People. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli. Keaton, che ha raggiunto la fama negli anni ’70, ha recitato in film di successo come “Il Padrino”, “Io e Annie”, “Baby Boom”, “Il club delle prime mogli” e “Tutto può succedere”. Ha lasciato due figli, Dexter, 29 anni, e Duke, 25 anni. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

diane keaton 232 morta addio alla leggendaria attrice

© Dilei.it - Diane Keaton è morta, addio alla leggendaria attrice

In questa notizia si parla di: diane - keaton

Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

Diane Keaton, morta a 79 anni l'attrice premio Oscar: lavorò con Woody Allen e ?Francis Ford Coppola

diane keaton 232 mortaDiane Keaton, morta a 79 anni l'attrice premio Oscar: lavorò con Woody Allen e Francis Ford Coppola - È morta a 79 anni l'attice americana Diane Keaton. Si legge su msn.com

diane keaton 232 mortaDiane Keaton, &#232; morta la musa di Woody Allen: la grande attrice aveva 79 anni - Lo riferisce il sito americano People, secondo cui l'attrice è deceduta in California ma ... Secondo lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Diane Keaton 232 Morta