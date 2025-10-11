Diane Keaton è morta addio a un’icona di stile talento e autenticità
La leggenda di Hollywood Diane Keaton è morta all’età di 79 anni. L’attrice premio Oscar, la cui brillante carriera ha attraversato più di mezzo secolo, è deceduta in California, come confermato a People dalla famiglia, che ha anche chiesto massimo rispetto della privacy. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli: non si conoscono le cause del decesso. La Keaton, che ha raggiunto la fama negli anni ’70, ha recitato in film di successo come Il Padrino, Io e Annie, Baby Boom, Il club delle prime mogli e Tutto può succedere. Ha lasciato due figli, Dexter, 29 anni, e Duke, 25 anni. Diane lascia un’eredità artistica che ha segnato generazioni e ridefinito il ruolo delle donne a Hollywood. 🔗 Leggi su Dilei.it
