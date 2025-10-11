Diane Keaton antidiva per sempre | l’ironia e la forza dell’indipendenza Sposa di nessuno adottò due figli | Impulso a cui non potevo resistere

L’intelligenza, lo charme, l’ironia, la leggerezza, l’allegria, l’indipendenza. Ma anche le insicurezze, i dilemmi interiori: Diane Keaton l’abbiamo amata nei primi film di Woody Allen, in cui sapeva concertare insieme a lui quella musica sublime fatta di grottesco e profondo, di surreale e vero, di allegro e malinconico, di bergmaniano e farsesco. Divertente, divertita, s exy ma con garbo. Se ad un’attrice può assomigliare, è alla vertiginosa Katharine Hepburn: stesso carisma, stessa eleganza, stesso coraggio, stessa verve aristocratica e ironica insieme. epa00148748 Actress and director Diane Keaton waves goodbye to those attending the American Film Institute's Star award evening at the US Comedy Arts Festival in Aspen, Colorado on Saturday, 06 March 2004. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

