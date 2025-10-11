Diagnosi più accurata e personalizzata grazie all' intelligenza artificiale nello screening mammografico

Arezzo, 11 ottobre 2025 – "L'intelligenza artificiale nello screening mammografico. Stato dell'arte e prospettive attuative". È il tema del convegno che si svolgerà lunedì prossimo, 13 ottobre, all'hotel Minerva di Arezzo con il patrocinio di Asl Toscana Sud Est. L'inizio dei lavori è fissato per le 8,30 con i saluti del Direttore Generale Asl Tse Marco Torre cui seguiranno quelli di Simona Dei, Direttrice Generale di ISPRO. Un convegno la cui segreteria scientifica è composta dal dr. Giovanni Angiolucci, direttore UOC Diagnostica Senologica Ospedale di Arezzo, il dott. Alessandro Cosimi, responsabile UOC Screening Asl Tse e la dr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

