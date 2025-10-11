Desertificazione e risiko bancario Azzi | BCC pronte ad intensificare la presenza territoriale

Le BCC confermano il proprio ruolo di sostegno all’economia reale della Lombardia e alle comunità di riferimento. Positivi i risultati delle BCC presenti nella provincia di Bergamo con 118 sportelli in 90 Comuni (in 32 dei quali rappresentano l’unica presenza bancaria), che registrano a giugno 2025 una raccolta diretta di 4,8 miliardi e oltre 3,4 miliardi di euro di impieghi. Particolarmente significativa è la quota di mercato degli impieghi alle piccole imprese che contano da 6 a meno di 20 dipendenti (24,7%) e alle microimprese con un massimo di 5 addetti (18,2%). Rispetto all’ambito di destinazione del credito delle imprese finanziate, la quota di mercato delle BCC è più alta con riguardo agli impieghi al settore agricolo (25,3%) e a quello delle attività immobiliari (23,6%); risultano significative anche le quote relative al settore delle costruzioni (21%) e a turismo e ristorazione (18,8%). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

