Derubato l’ex bomber Maurizio Neri | Borsone sparito in trenta secondi
Reggio Emilia, 11 ottobre 2025 – “Dobbiamo ribellarci, fare qualcosa per questa delinquenza”. Mastica ancora amaro Maurizio Neri, direttore tecnico della giovanili della Reggiana. Quando giocava in attacco, da Brescia a Rimini e passando proprio per la Regia, i difensori li saltava. Quello che non riusciva a saltare, ieri, a sputare, era il magone per un qualcosa di inspiegabile. “Che arriva a farti dare a te stesso dello stupido”. Neri si è fermato in via Gabelli per fare rifornimento d’acqua. Auto lasciata aperta. “E tempo 30 secondi non c’era più il mio borsone dove c’erano delle racchette, effetti personali e pure il portafogli”, racconta sconsolato al telefono dopo un’altra riunione tecnica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: derubato - bomber
TRIESTE | CASO UNABOMBER: SI ATTENDE LA SVOLTA, PERIZIA AL GIP ENTRO GIOVEDI’ – Una svolta sul caso Unabomber è attesa per giovedì, quando saranno consegnati al gip i risultati delle perizie sui vecchi reperti relativi al caso, finalizzati a trovar - facebook.com Vai su Facebook
Ponteggi e furto in appartamento: quando impresa e condominio non rimborsano il derubato https://condominioweb.com/ponteggi-e-furto-in-appartamento-quando-impresa-e-condominio-non-rimborsano-il-derubato.23269… - #furto #agevolato #ponteggi #re - X Vai su X