Reggio Emilia, 11 ottobre 2025 – “Dobbiamo ribellarci, fare qualcosa per questa delinquenza”. Mastica ancora amaro Maurizio Neri, direttore tecnico della giovanili della Reggiana. Quando giocava in attacco, da Brescia a Rimini e passando proprio per la Regia, i difensori li saltava. Quello che non riusciva a saltare, ieri, a sputare, era il magone per un qualcosa di inspiegabile. “Che arriva a farti dare a te stesso dello stupido”. Neri si è fermato in via Gabelli per fare rifornimento d’acqua. Auto lasciata aperta. “E tempo 30 secondi non c’era più il mio borsone dove c’erano delle racchette, effetti personali e pure il portafogli”, racconta sconsolato al telefono dopo un’altra riunione tecnica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Derubato l’ex bomber Maurizio Neri: “Borsone sparito in trenta secondi”