derby faenza ravenna giallorossi avanti 2 1

Cresce l’attesa per il derby tra Tema Sinergie e OraSì in programma domani alle 18 in un PalaCattani che si preannuncia vestito a festa. Sembra impossibile, ma le due cugine si sono affrontate soltanto tre volte in gare ufficiali, nonostante abbiano sempre giocato amichevoli di prestagione, e a condurre sono i giallorossi per 2-1. Tutte le partite risalgono alla stagione 202324, quando Ravenna scese in B dopo la retrocessione dall’A2, mentre nella scorsa, Raggisolaris e OraSì erano in due gironi differenti. La prima sfida risale al 9 settembre 2024 ed è stata in Supercoppa dove i Raggisolaris di Garelli superarono 70-60 l’OraSì di Bernardi al PalaCosta nel primo turno della competizione, iniziando una marcia vincente fermatasi in semifinale contro Ruvo di Puglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

