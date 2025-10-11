Dentro il matrimonio di Carlo Ponti Jr figlio di Sophia Loren e Mariam Sharmanashvili | le foto esclusive e il racconto | Amore e felicità per tutta la vita

Mariam Sharmanashvili, neosposa di Carlo Ponti Jr, racconta in esclusiva a Vanity Fair emozioni e aneddoti delle nozze, svelando anche il legame speciale con Sophia Loren, a partire dal loro primo incontro, quando l'attrice le mostrò l’Oscar. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dentro il matrimonio di Carlo Ponti Jr, figlio di Sophia Loren, e Mariam Sharmanashvili: le foto esclusive e il racconto: «Amore e felicità per tutta la vita»

In questa notizia si parla di: matrimonio - carlo

Carlo e Diana, 44 anni fa il matrimonio reale: l'abito da sposa, l'ombra di Camilla, il divorzio, il revenge dress e il tragico incidente

Sophia Loren assente al matrimonio del figlio Carlo Ponti Jr.: “Ha inviato un videomessaggio”

“Sophia Loren assente per motivi personali”: l’attrice manda un video al matrimonio del figlio Carlo Ponti Jr.

Sophia Loren, il matrimonio a Ginevra del figlio Carlo Ponti con Mariam Sharmanashvili - facebook.com Vai su Facebook

Dentro il matrimonio di Carlo Ponti Jr, figlio di Sophia Loren, e Mariam Sharmanashvili: le foto esclusive e il racconto: «Amore e felicità per tutta la vita» - Mariam Sharmanashvili, neosposa di Carlo Ponti Jr, racconta in esclusiva a Vanity Fair emozioni e aneddoti delle nozze, svelando anche il legame speciale con Sophia Loren, a partire dal loro primo inc ... vanityfair.it scrive

Sophia Loren riappare in foto per il matrimonio del figlio Carlo - L’attrice novantunenne ha partecipato al matrimonio civile del figlio Carlo Ponti con Mariam Sharmanashvili a Ginevra. Da tg24.sky.it