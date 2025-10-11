Analizzare non solo i conti correnti di Mario Venditti, il magistrato indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari che chiese l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ma anche “ mirati accertamenti bancari ” su quelli del gip Fabio Lambertucci, oggi giudice del dibattimento penale a Pavia, che quell’archiviazione, il 23 marzo di 8 anni fa, l’ha disposta. E’ la richiesta che la guardia di finanza di Pavia, per il tramite del Gico di Brescia, ha fatto a luglio 2025 alla pm Claudia Moregola che il 26 settembre ha disposto le perquisizioni di Venditti e giovedì quelle del suo ex sottoposto, ora sostituto a Milano, Pietro Paolo Mazza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, la guardia di finanza: “Soldi Sempio per pagare avvocati”