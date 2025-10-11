Delitto di Garlasco l’ex pg di Milano | nessun alternativa alla colpevolezza di Stasi
Milano, 11 ottobre 2025 – L’ex sostituto procuratore generale di Milano Laura Barbaini, tirato in ballo dalla trasmissione Ore 14 Sera in merito a un suo presunto operato nella vicenda riguardante l’archiviazione della posizione di Andrea Sempio nel 2017, replica con una nota. Non c’erano elementi “idonei a sostenere la fondata dimostrazione dell'esistenza di un colpevole alternativo” ad Alberto Stasi, almeno nella documentazione presentata dalla difesa dell’ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva per l’omicidio avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007: questa, in sostanza, la posizione espressa nel lungo comunicato scritto dal magistrato, ora in pensione, dopo aver sostenuto – fra l’altro – l’accusa nei due processi di appello nei confronti di Stasi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
