Degrado al Libertà incendiati cassonetti della spazzatura in via Trevisani
Come segnalato da un lettore, ennesimo episodio incendiario riguardante i cassonetti della spazzatura al quartiere Libertà. Questa volta a finire avvolti dalle fiamme sono stati i bidoni dell'indifferenziato alle spalle della scuola primaria Garibaldi, in via Trevisani, in prossimità. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: degrado - libert
?DEGRADO URBANO E SOCIALE? "Sotto al ponte della Libertà il tunnel della disumanità", la denuncia di Di Pillo [FOTO] L'articolo: https://cityne.ws/Hn2iT - facebook.com Vai su Facebook
«Adotta un cassonetto» contro il degrado: l'iniziativa lanciata dai cittadini per contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati - E chissà che la cosa non funzioni facendo in modo che, invece di limitarsi a postare foto su foto sulle varie pagine facebook della città con ... Secondo ilgazzettino.it
Bari, risse in centro ma anche cassonetti rotti e degrado. I residenti chiedono interventi urgenti - Cartoni sulle panchine, usati come “letti” dei senzatetto, cassonetti quasi tutti rotti o in pessime condizioni, viali dissestati, cordoli a pezzi. Riporta quotidianodipuglia.it