Decolonizziamo la città | la memoria rimossa della deportazione etiope

In occasione del 90° anniversario della guerra d’Etiopia, nell’ambito del progetto Decolonizziamo la città, l’ANPI Provinciale di Avellino organizza il Convegno La deportazione di dignitari etiopi a Mercogliano durante il Ventennio fascista (1937-1940).Sabato 11 ottobre 2025Ore 17Circolo della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

