Decolonizziamo la città | la memoria rimossa della deportazione etiope
In occasione del 90° anniversario della guerra d’Etiopia, nell’ambito del progetto Decolonizziamo la città, l’ANPI Provinciale di Avellino organizza il Convegno La deportazione di dignitari etiopi a Mercogliano durante il Ventennio fascista (1937-1940).Sabato 11 ottobre 2025Ore 17Circolo della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: decolonizziamo - citt
Mentre centinaia di migliaia di persone hanno manifestato pacificamente in oltre 80 città italiane per chiedere giustizia per Gaza e sostenere la Global Sumud Flotilla, il governo italiano sceglie di distogliere lo sguardo, concentrandosi su un pugno di scontri is Vai su Facebook