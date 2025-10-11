Decaro incontra gli agricoltori Cia Puglia presenta le sue dieci priorità
Dieci nodi da sciogliere, dieci priorità da cui ripartire per un rilancio dell’agricoltura pugliese, partendo dalle singole specificità dei differenti territori per costruire una visione di sviluppo unitaria: nell’incontro con Antonio Decaro, CIA Agricoltori Italiani ha illustrato al candidato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: decaro - incontra
Sanità, rifiuti e ambiente. Decaro incontra la coalizione: «Programma in 30 giorni»
Decaro a Lecce incontra i candidati della sua lista. Tanti i giovani amministratori del territorio salentino - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, esordio di Lobuono con Lollobrigida. Decaro incontro a Lecce coi candidati https://ift.tt/XYn8WuE https://ift.tt/7D4nU9W - X Vai su X
Decaro incontra gli agricoltori, Cia Puglia presenta le sue dieci priorità - CIA Agricoltori Italiani ha illustrato al candidato presidente della Regione Puglia del fronte progressista la sua piattaforma programmatica ... Da foggiatoday.it
Il candidato Decaro lancia l’idea della “Filiera Puglia” per l’agricoltura - Ad Agrilevante la Cia presenta la lista con dieci priorità al candidato presidente Antonio Decaro che lancia l'idea della “Filiera Puglia” per l'agricoltura ... Lo riporta trmtv.it