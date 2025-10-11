Debutto casalingo con vittoria per il Telimar | battuta 8-6 la Training Academy Olympic Roma

Palermotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria anche al debutto casalingo per il TeLiMar che, nella seconda giornata del campionato di Serie A1 maschile, batte la Training Academy Olympic Roma 8-6 al termine di una gara combattuta e nervosa, decisa nel finale grazie alle reti di Muscat e Giliberti. Alla piscina comunale “Pietro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

