De Paola su Maignan | Conta molto la parola di Allegri

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mike Maignan se ne andrà dal Milan a fine stagione? Il parere di Paolo De Paola durante 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

de paola su maignan conta molto la parola di allegri

© Pianetamilan.it - De Paola su Maignan: “Conta molto la parola di Allegri”

In questa notizia si parla di: paola - maignan

De Paola su Maignan: “Braccio di ferro psicologico tra lui e il Milan”

De Paola: "Inter, Chivu ha paura. Milan, Maignan via? Non è un leader" - Il giornalista Paolo De Paola ha parlato del weekend di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. tuttomercatoweb.com scrive

Inter, De Paola: “Seconda stella finto orgoglio, non conta più nulla” - Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: De Paola Maignan Conta