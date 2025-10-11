De Luca prende Fico a cannonate | Il tempo delle scemenze ideologiche è finito Ricorda che tu hai il 9% io il 70

Quando De Luca si prende la scena e inizia a svillaneggiare gli alleati: accade a Firenze, alla Festa dell’Ottimismo 2025 del quotidiano “Il Foglio” in corso nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. L’ottimismo è tutto suo, visto che Roberto Fico ed Elly Schlein hanno ben poco da stare allegri ad ascoltarlo. Ogni frase dello “Sceriffo” è una pugnalata. Anzitutto contro il candidato governatore del centrosinistra sul quale non ha attenuato i giudizi, anzi, li ha peggiorati nel caso. De Luca, cannonate per Fico alla festa del “Foglio”. Prima cannonata: “Nella campagna elettorale in Campania non c’è tempo e non ci sono margini per stupidaggini ideologiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - De Luca prende Fico a cannonate: “Il tempo delle scemenze ideologiche è finito. Ricorda che tu hai il 9%, io il 70”

In questa notizia si parla di: luca - prende

Regionali, De Luca: "Vigiliremo per evitare buttino tutto a mare". Azione prende posizione

Tengo famiglia, Vincenzo De Luca si prende il partito per il figlio. Il Rais sconfigge la Schlein e mette il Pd all’angolo

Scambio di coppia: Conte si prende la candidatura in Campania e de Luca il Pd, il centrosinistra resuscita il feudalesimo

FIERA DI SAN LUCA 2025 – IMPRUNETA Prende il via domani, SABATO 11 OTTOBRE, fino a domenica 19 ottobre! Nove giorni di mercati, mostre, laboratori, spettacoli, street food , luna park e fuochi d’artificio . PROGRAMMA 11/10 – Street Food, L - facebook.com Vai su Facebook

Luca Banchi prende il posto di Gianmarco Pozzecco - X Vai su X

De Luca: spiegherò a Fico che il tempo delle scemenze è finito - “Spiegherò a Fico che, siccome è stato dieci anni all’opposizione nel governo campano, deve imparare prima le cose che abbiamo fatto e di quelle deve parlare sennò di cosa parla? Riporta corriereirpinia.it

Regionali Campania, De Luca: «A Fico spiegherò che il tempo delle scemenze è finito, deve imparare prima le cose che abbiamo fatto» - Appoggio il centrosinistra e spiegherò a tutti, a cominciare da Fico, che il tempo della demagogia e delle stupidaggini è finito. Si legge su msn.com