De Luca | La democrazia è a fine corsa la sfida è salvarla

"La sfida è salvare la democrazia in Italia e nel mondo. La sfida è salvare la democrazia e la tesi del mio libro è che la democrazia è a fine corsa perché ha perso contenuti fondamentali e dobbiamo riprendere un cammino o andremo verso forme autoritarie, come salvare rinnovandola in maniera radicale la democrazia in Italia e nel mondo. Gli equilibri istituzionali non ci sono più anche in Italia dove la divisione dei poteri? Ormai c'è solo l'Esecutivo. Il problema è l'adesione dei cittadini alla democrazia. Si fa fatica a distinguere la democrazia da altri regimi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca parlando alla Festa del Foglio a Firenze.

