De Luca | La democrazia è a fine corsa la sfida è salvarla

Anteprima24.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “La sfida è salvare la democrazia in Italia e nel mondo. La sfida è salvare la democrazia e la tesi del mio libro è che la democrazia è a fine corsa perché ha perso contenuti fondamentali e dobbiamo riprendere un cammino o andremo verso forme autoritarie, come salvare rinnovandola in maniera radicale la democrazia in Italia e nel mondo. Gli equilibri istituzionali non ci sono più anche in Italia dove la divisione dei poteri? Ormai c’è solo l’Esecutivo. Il problema è l’adesione dei cittadini alla democrazia. Si fa fatica a distinguere la democrazia da altri regimi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca parlando alla Festa del Foglio a Firenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

de luca la democrazia 232 a fine corsa la sfida 232 salvarla

© Anteprima24.it - De Luca: “La democrazia è a fine corsa, la sfida è salvarla”

In questa notizia si parla di: luca - democrazia

L’urlo di De Luca terrorizza il Pd: «La democrazia si sta estinguendo. Mio figlio? Contro di lui volgarità, cafoneria, inciviltà»

de luca democrazia 232De Luca: “Per Meloni non si fa la pace con le bandiere? Neanche con l’opportunismo politico, con il nulla e girando la testa dall’altra parte” - È vero, ma meno ancora si fa la pace con l’opportunismo politico e girando la testa all’altra parte o con il nulla per due anni. ilfattoquotidiano.it scrive

De Luca, 'in Italia la democrazia &#232; a fine corsa' - "La democrazia è a fine corsa, tutti i contenuti essenziali della democrazia classica, a cominciare dalla separazione poteri, in pratica non esistono più, siamo tornati al voto di ceto". Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: De Luca Democrazia 232