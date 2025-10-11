De Luca di nuovo contro il Pd | Non potevamo dare altre regioni ai Cinque stelle anziché la Campania?

In Calabria, Tridico "che è una persona di valore" ha "fatto proposte squinternate", in Campania "noi abbiamo una campagna elettorale dove i margini sulle stupidaggini ideologiche non ci sono. Cerchiamo di non proporre idiozie.". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it