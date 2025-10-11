De Luca di nuovo contro il Pd | Non potevamo dare altre regioni ai Cinque stelle anziché la Campania?
In Calabria, Tridico "che è una persona di valore" ha "fatto proposte squinternate", in Campania "noi abbiamo una campagna elettorale dove i margini sulle stupidaggini ideologiche non ci sono. Cerchiamo di non proporre idiozie.". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Nuovo assessore a Sestri Levante: è Luca Bacherotti
“You Know The Way”: il nuovo singolo di Luca Blindo tra punk, sogni e resilienza
Lo stadio che verrà: De Luca presenta il nuovo Arechi, la casa della Salernitana
UN NUOVO ARRIVO!!! Oggi, alla mia presentazione del libro a Colorno, è venuto Luca Orati, grande amico e grande liutaio, a portarmi un nuovo "bambino"… una riedizione dello storico Thunderbird della Gibson. Realizzato con pick-up Thunder Baker e color
Ho partecipato al lancio del nuovo progetto per rafforzare i sistemi di allerta precoce e la resilienza ai disastri nei #BalcaniOccidentali, realizzato con il sostegno dell'AICS in collaborazione con @UNDRR. al fianco della nel campo della prevenzione de
De Luca contro la premier Meloni: “La pace non si fa con le bandiere? Neanche girando la faccia” - Ma non si fa nemmeno con l’opportunismo politico o girando la faccia come è stato negli ultimi due anni”. Lo riporta blitzquotidiano.it
De Luca: «Operazione di potere contro la Cardiochirurgia di Taormina» - Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, ha criticato la nuova rete ospedaliera approvata dal governo ... Segnala canalesicilia.it