De Bruyne arriva la bocciatura | ecco cosa è successo

Arriva una clamorosa bocciatura per Kevin De Bruyne che, nonostante stia illuminando il Napoli con le sue giocate, è ancora soggetto a diverse critiche. Il fuoriclasse belga, arrivato in estate a 0 dal Manchester City, sta finalmente iniziando a prendersi il Napoli con le sue giocate. Emblematici i due assist per Hojlund contro lo Sporting, segno di una condizione in netto miglioramento. Tuttavia, nonostante ciò, in queste ultime ore è arrivata una dura bocciatura nei confronti dell’ex Citizens. Bocciatura che, tra l’altro, arriva direttamente dal Belgio. De Bruyne, che batosta: ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne, arriva la bocciatura: ecco cosa è successo

In questa notizia si parla di: bruyne - arriva

Napoli, esordio De Bruyne: arriva il messaggio social

De Laurentiis arriva a Dimaro: “De Bruyne farà la differenza. Conte? Non sbaglia mai”

De Bruyne, allarme sulla sua condizione fisica: arriva il retroscena

A sorpresa arriva il messaggio di Erling Haaland per Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne Il centravanti del Manchester City ha infatti commentato l'ultima foto su Instagram dell'attaccante danese del Napoli, taggando De Bruyne e scrivendo: "Sfamalo" U Vai su Facebook

A sorpresa arriva il messaggio di Erling Haaland per Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne Il centravanti del Manchester City ha infatti commentato l'ultima foto su Instagram dell'attaccante danese del Napoli, taggando De Bruyne e scrivendo: "Sfamalo" U - X Vai su X

“Ha preso la persona sbagliata”, Conte sbotta dopo la reazione di De Bruyne - La risposta in conferenza stampa di Antonio Conte sulla reazione nervosa di Kevin De Bruyne dopo la sostituzione in Milan- Si legge su calciomercato.it

Napoli, Quagliarella anticipa cosa farà Conte a De Bruyne, retroscena sul cambio e post del belga - De Bruyne protagonista a San Siro con gol dal dischetto da leader ma i troppi errori del belga hanno spinto Conte a sostituirlo al 72' scatenando una bufera post Milan- Lo riporta sport.virgilio.it