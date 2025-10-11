Dazi Trump imposte alla Cina ulteriori tariffe del 100% su export negli Usa dal 1° novembre borse in calo | Dow Jones -1,90% Nasdaq -3,56%

Ilgiornaleditalia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo messaggio, Trump ha dichiarato che “gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% sulla Cina, oltre a qualsiasi tariffa che stanno attualmente pagando”, annunciando inoltre controlli all’export di software essenziale dal primo novembre. I rapporti tra le due superpotenze si sono rapidamente deter. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

dazi trump imposte alla cina ulteriori tariffe del 100 su export negli usa dal 1176 novembre borse in calo dow jones 190 nasdaq 356

© Ilgiornaleditalia.it - Dazi Trump, imposte alla Cina ulteriori tariffe del 100% su export negli Usa dal 1° novembre, borse in calo: Dow Jones -1,90%, Nasdaq -3,56%

In questa notizia si parla di: dazi - trump

Dazi e migranti, i primi sei mesi di Trump alla Casa Bianca

Dazi: Trump, grande accordo con Giappone, pagherà tariffe al 15%

Dazi, fonti Ue: "Improbabile intesa con gli Usa in settimana" | Media: "Trump ritira di nuovo gli Stati Uniti dall'Unesco"

dazi trump imposte cinaC’è stato un calo delle borse negli Stati Uniti dopo che Trump ha minacciato nuovi dazi alla Cina - Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato venerdì di imporre nuovi dazi sulle merci importate dalla Cina a partire dal 1° novembre, nove giorni prima della fine della sospensione dei dazi ... Lo riporta ilpost.it

dazi trump imposte cinaTrump accusa Cina di “atti ostili” e annuncia “ulteriori dazi del 100% dal primo novembre” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump accusa Cina di “atti ostili” e annuncia “ulteriori dazi del 100% dal primo novembre” ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Dazi Trump Imposte Cina