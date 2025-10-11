Dazi Trump imposte alla Cina ulteriori tariffe del 100% su export negli Usa dal 1° novembre borse in calo | Dow Jones -1,90% Nasdaq -3,56%
Nel suo messaggio, Trump ha dichiarato che “gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% sulla Cina, oltre a qualsiasi tariffa che stanno attualmente pagando”, annunciando inoltre controlli all’export di software essenziale dal primo novembre. I rapporti tra le due superpotenze si sono rapidamente deter. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: dazi - trump
Dazi e migranti, i primi sei mesi di Trump alla Casa Bianca
Dazi: Trump, grande accordo con Giappone, pagherà tariffe al 15%
Dazi, fonti Ue: "Improbabile intesa con gli Usa in settimana" | Media: "Trump ritira di nuovo gli Stati Uniti dall'Unesco"
? Trump annuncia dazi del 100% alla Cina dal 1° novembre @ultimoranet - X Vai su X
#Trump accusa la #Cina di ostilità commerciale, minaccia #dazi e cancella l’incontro con #XiJinping . I mercati vanno giù - facebook.com Vai su Facebook
C’è stato un calo delle borse negli Stati Uniti dopo che Trump ha minacciato nuovi dazi alla Cina - Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato venerdì di imporre nuovi dazi sulle merci importate dalla Cina a partire dal 1° novembre, nove giorni prima della fine della sospensione dei dazi ... Lo riporta ilpost.it
Trump accusa Cina di “atti ostili” e annuncia “ulteriori dazi del 100% dal primo novembre” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump accusa Cina di “atti ostili” e annuncia “ulteriori dazi del 100% dal primo novembre” ... Secondo tg24.sky.it