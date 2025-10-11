Dazi Fitto | non ci piacciono ma definito miglior accordo possibile
Firenze, 11 ott. (askanews) - "La Commissione europea ha trattato sui dazi, rispetto ai quali bisogna avere un approccio molto concreto. Se la domanda è se ci piacciono o meno i dazi, la risposta è che non ci piacciono. In questa situazione la Commissione europea ha definito il miglior accordo possibile ed è anche questo verificabile nel confronto con tutti gli altri accordi: va implementato ulteriormente e migliorato e mi sembra che su questa strada si stia facendo un buon lavoro". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, parlando con i giornalisti a margine della festa del Foglio in corso a Firenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
