David Juve il centravanti inciampa anche in nazionale | prestazione opaca col suo Canada nella notte cosa è successo
David Juve: l’attaccante canadese è sceso in campo per tutti i 90 minuti nell’amichevole contro l’Australia, ma la sua prestazione è stata opaca. Prosegue il momento difficile per Jonathan David, l’attaccante canadese della Juventus, anche con la sua Nazionale. Nella notte italiana, il Canada è sceso in campo per un’amichevole contro l’ Australia, uscendo sconfitto per 1-0. David è partito titolare e ha giocato per tutti i novanta minuti, un segnale di fiducia da parte del CT canadese, ma non è riuscito a trovare la via del gol. La sua è stata una prestazione opaca, che non ha interrotto il momento di difficoltà che sta vivendo a Torino e in Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve, David non basta: il tappo Vlahovic e i tre "se" del mercato di Comolli
Vlahovic Juve, Piccinini non ha dubbi: «Al Milan potrebbe fare bene. Fu un errore firmare quel contratto con i bianconeri». Poi sentenzia su David
Jonathan David al fantacalcio: quotazione e statistiche dell'attaccante della Juve
Juventus, David un altro bluff: col Canada neanche un tiro in porta, attacco bianconero un disastro - Il bomber della Juventus continua a steccare, male anche con la sua nazionale che è stata sconfitta per 1- Come scrive sport.virgilio.it
Juventus, come sono andati gli attaccanti in nazionale: Openda, David, Zhegrova e… nessun goal - Il bilancio delle punte della Juventus in nazionale. Scrive calciomercato.com