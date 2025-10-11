David Juve il centravanti inciampa anche in nazionale | prestazione opaca col suo Canada nella notte cosa è successo

David Juve: l’attaccante canadese è sceso in campo per tutti i 90 minuti nell’amichevole contro l’Australia, ma la sua prestazione è stata opaca. Prosegue il momento difficile per  Jonathan David, l’attaccante canadese della  Juventus, anche con la sua  Nazionale. Nella notte italiana, il  Canada  è sceso in campo per un’amichevole contro l’ Australia, uscendo sconfitto per  1-0.  David  è partito titolare e ha giocato per  tutti i novanta minuti, un segnale di fiducia da parte del CT canadese, ma non è riuscito a trovare la via del gol. La sua è stata una  prestazione opaca, che non ha interrotto il momento di difficoltà che sta vivendo a  Torino  e in  Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

