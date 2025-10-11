David Juve il centravanti inciampa anche in nazionale | prestazione opaca col suo Canada nella notte cosa è successo

David Juve: l’attaccante canadese è sceso in campo per tutti i 90 minuti nell’amichevole contro l’Australia, ma la sua prestazione è stata opaca. Prosegue il momento difficile per Jonathan David, l’attaccante canadese della Juventus, anche con la sua Nazionale. Nella notte italiana, il Canada è sceso in campo per un’amichevole contro l’ Australia, uscendo sconfitto per 1-0. David è partito titolare e ha giocato per tutti i novanta minuti, un segnale di fiducia da parte del CT canadese, ma non è riuscito a trovare la via del gol. La sua è stata una prestazione opaca, che non ha interrotto il momento di difficoltà che sta vivendo a Torino e in Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

