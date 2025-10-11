Non si arresta il momento complicato di Jonathan David, attaccante della Juventus, che anche in Nazionale fatica a ritrovare la via del gol. Nella notte italiana, il Canada è stato sconfitto 1-0 dall’ Australia in amichevole, e il numero nove bianconero è rimasto in campo per tutti i novanta minuti senza riuscire a incidere. Un segnale di fiducia da parte del commissario tecnico, che tuttavia non ha prodotto i frutti sperati. La prestazione del canadese è stata giudicata insufficiente, in linea con il periodo di flessione che sta attraversando anche in maglia bianconera. L’attaccante, arrivato a Torino come uno dei grandi investimenti della società, non riesce a ritrovare la brillantezza e la lucidità sotto porta che avevano caratterizzato le sue stagioni precedenti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - David Juve, ancora un passo falso: 90 minuti con il Canada ma prestazione deludente contro l’Australia