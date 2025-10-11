David Juve ancora un passo falso | 90 minuti con il Canada ma prestazione deludente contro l’Australia
Non si arresta il momento complicato di Jonathan David, attaccante della Juventus, che anche in Nazionale fatica a ritrovare la via del gol. Nella notte italiana, il Canada è stato sconfitto 1-0 dall’ Australia in amichevole, e il numero nove bianconero è rimasto in campo per tutti i novanta minuti senza riuscire a incidere. Un segnale di fiducia da parte del commissario tecnico, che tuttavia non ha prodotto i frutti sperati. La prestazione del canadese è stata giudicata insufficiente, in linea con il periodo di flessione che sta attraversando anche in maglia bianconera. L’attaccante, arrivato a Torino come uno dei grandi investimenti della società, non riesce a ritrovare la brillantezza e la lucidità sotto porta che avevano caratterizzato le sue stagioni precedenti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: david - juve
Juve, David non basta: il tappo Vlahovic e i tre "se" del mercato di Comolli
Vlahovic Juve, Piccinini non ha dubbi: «Al Milan potrebbe fare bene. Fu un errore firmare quel contratto con i bianconeri». Poi sentenzia su David
Jonathan David al fantacalcio: quotazione e statistiche dell'attaccante della Juve
“Alla #Juve manca vincere: tutti devono ritrovare quest’idea”: così David #Trezeguet sul momento dei bianconeri, poi il commento su #David e #Openda ? Siete d’accordo Vai su Facebook
DAVID: JUVE-INTER E LA SVOLTA DI APRILE. IL TRAPPOLONE DI MERCATO EVITATO DALLA ROMA https://youtu.be/YmAdxIeLeBA - X Vai su X
David Juve, cosa succede dopo la prestazione anonima contro il Milan? Svelate le gerarchie in attacco al rientro dopo la sosta - David Juve, la prova opaca contro i rossoneri non cambia i piani: il tecnico ha scelto lui come 9 del futuro, Vlahovic verso la cessione Una prestazione incolore, una serata da “vorrei ma non posso”, ... Secondo juventusnews24.com
David Juventus, svolta in arrivo per il canadese: Tudor ha preso questa decisione! Come verrà impiegato dal rientro in avanti - David Juventus, la prestazione opaca col Milan non cambia i piani: il tecnico ha scelto lui come 9 del futuro, Vlahovic verso la cessione Una prestazione incolore, una serata da “vorrei ma non posso”, ... Da juventusnews24.com