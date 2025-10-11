Davagna aggredisce il vicino di casa con un machete | 67enne grave in ospedale

I carabinieri hanno bloccato l’aggressore, un quarantenne per cui si sta valutando un eventuale trattamento sanitario obbligatorio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Davagna, aggredisce il vicino di casa con un machete: 67enne grave in ospedale

