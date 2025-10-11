Dati reali identità false Varsavia accusa un ex impiegato di aver fornito coperture per agenti russi
Le autorità polacche hanno formalmente accusato Tomasz L., ex dipendente del registro civile della capitale, di spionaggio e abuso di potere. Secondo l’Agenzia per la Sicurezza Interna (Abw), tra il 2017 e il 2022 l’uomo avrebbe fornito ai servizi russi dati anagrafici autentici, dunque appartenenti o appartenuti a reali cittadini polacchi, utilizzati per costruire identità di copertura per le spie del Cremlino, agenti infiltrati all’estero con documenti perfettamente verosimili con coperture diplomatiche, accademiche o imprenditoriali. Le identità perfette Il vantaggio di questo metodo risulta nella sua difficile falsificabilità. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: dati - reali
AGGIORNAMENTO: László Krasznahorkai è il nuovo premiato del premio Nobel per la Letteratura Questi i pronostici per il vincitore del Nobel in Letteratura dal più probabile al meno, ovviamente non ci sono dati reali ma percezioni degli scommettitori. Lo scor - facebook.com Vai su Facebook
#RegionaliCalabria2025 Prime proiezioni su dati reali (7% campione): #Occhiuto (Cdx) 57,5% - #Tridico (Csx) 41% - X Vai su X