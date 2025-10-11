Le autorità polacche hanno formalmente accusato Tomasz L., ex dipendente del registro civile della capitale, di spionaggio e abuso di potere. Secondo l’Agenzia per la Sicurezza Interna (Abw), tra il 2017 e il 2022 l’uomo avrebbe fornito ai servizi russi dati anagrafici autentici, dunque appartenenti o appartenuti a reali cittadini polacchi, utilizzati per costruire identità di copertura per le spie del Cremlino, agenti infiltrati all’estero con documenti perfettamente verosimili con coperture diplomatiche, accademiche o imprenditoriali. Le identità perfette Il vantaggio di questo metodo risulta nella sua difficile falsificabilità. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dati reali, identità false. Varsavia accusa un ex impiegato di aver fornito coperture per agenti russi