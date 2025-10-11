Dati e circolarità | così le imprese italiane trasformano costi in valore
Sostenibilità, digitale e economia circolare non sono più slogan: sono leve industriali concrete per competere. Una ricerca del Sustainability Lab della SDA Bocconi, realizzata con Omnisyst e presentata a Milano, mostra come dati, tracciabilità e nuovi modelli di gestione dei residui possano trasformare i costi in valore e rafforzare la resilienza delle imprese italiane. Un’urgenza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
L’Unione europea è lontana dal raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi ambientali del Green deal. Quanto al nostro Paese: bene agricoltura biologica, circolarità e consumi energetici totali. Ma troppi rifiuti e un conto della crisi climatica molto salato. I dati del - facebook.com Vai su Facebook
Pnrr, grazie a “Digital Hub” dati della Pa più accessibili alle imprese - L’iniziativa delle Camere di commercio vede la trasformazione in app del cassetto digitale dell’imprenditore impresa. giornalettismo.com scrive
Semplificazione, con Digital Hub le imprese entrano ai dati della PA - Facilitare il dialogo tra Imprese e Pubblica Amministrazione grazie alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e alla flessibilità delle tecnologie mobile. Lo riporta ilmessaggero.it