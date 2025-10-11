Daredevil | Rinascita – Stagione 2 | il costume svelato nella prima immagine

È stato svelato il costume di Matt Murdock per la seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Dopo aver recitato nella sua serie Netflix e aver fatto alcune apparizioni in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk ed Echo, Charlie Cox è tornato nei panni di Daredevil nella serie Disney+ Born Again. La prima stagione è andata in onda nella primavera del 2025, mentre la seconda stagione di Daredevil: Born Again dovrebbe debuttare nel marzo 2026. EW ha condiviso la prima immagine del costume di Daredevil della seconda stagione di Born Again. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: daredevil - rinascita

