Daredevil | Rinascita – Stagione 2 descrizione del trailer | Jessica Jones Foggy Newlson e un sanguinoso incontro di boxe di Kingpin
Daredevil: Rinascita – Stagione 2 ha sorpreso i fan al New York Comic Con con il primo trailer della seconda stagione. Charlie Cox, che interpreta Daredevil, è apparso sul palco e si è riunito a Krysten Ritter, ufficialmente tornata nell’ MCU nei panni di Jessica Jones. La seconda stagione debutterà su Disney+ a marzo 2026. Il momento più importante del trailer, mostrato solo ai presenti in sala, è stato il ritorno della Jones (interpretata da Ritter), che in precedenza aveva recitato nella sua serie Marvel omonima su Netflix e aveva collaborato con Daredevil in “ The Defenders “. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: daredevil - rinascita
Daredevil: Rinascita – Stagione 2, Hunter Doohan commenta un possibile ritorno di Muse
In Daredevil: Rinascita 2 tornerà questo pericoloso serial killer? Il suo interprete accende la curiosità
Charlie Cox fa tremare il pubblico di Daredevil - Rinascita: "Non posso dire senza rivelare troppo, ma..."
Ecco la prima foto ufficiale della seconda stagione di #Daredevil: Rinascita - facebook.com Vai su Facebook
Va bene lo stesso #DaredevilBornAgain - X Vai su X
Daredevil: Rinascita – Stagione 2: il costume svelato nella prima immagine - La prima immagine di Daredevil: Rinascita 2 svela il nuovo costume di Matt Murdock nel ritorno della serie Marvel su Disney+. cinefilos.it scrive
Daredevil: Rinascita 2 sarà diversa dalla precedente stagione: Il produttore spiega perché - La seconda stagione di Daredevil: Rinascita sarà diversa dalla precedente, stando alle recenti dichiarazioni del produttore della serie tv. Lo riporta comingsoon.it