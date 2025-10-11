Daredevil | Rinascita – Stagione 2 descrizione del trailer | Jessica Jones Foggy Newlson e un sanguinoso incontro di boxe di Kingpin

Daredevil: Rinascita – Stagione 2 ha sorpreso i fan al New York Comic Con con il primo trailer della seconda stagione. Charlie Cox, che interpreta Daredevil, è apparso sul palco e si è riunito a Krysten Ritter, ufficialmente tornata nell’ MCU nei panni di Jessica Jones. La seconda stagione debutterà su Disney+ a marzo 2026. Il momento più importante del trailer, mostrato solo ai presenti in sala, è stato il ritorno della Jones (interpretata da Ritter), che in precedenza aveva recitato nella sua serie Marvel omonima su Netflix e aveva collaborato con Daredevil in “ The Defenders “. 🔗 Leggi su Cinefilos.it