Marvel ha presentato all'evento americano, senza condividerlo online, il primo video promozionale delle puntate inedite dello show. Il primo trailer della stagione 2 di Daredevil: Rinascita è stato presentato in anteprima al New York Comic-Con. I fan che hanno partecipato al panel dei Marvel Studios hanno quindi potuto vedere le prime scene degli episodi in cui ritornerà in azione anche Jessica Jones. Non proseguite con la lettura se non volete! Gli spoiler dal New York Comic-Con Nel trailer degli episodi inediti di Daredevil: Rinascita si mostra proprio Krysten Ritter nella parte del personaggio dei fumetti e nel video è presente anche Elden Henson, interprete di Foggy Nelson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, Jessica Jones torna in azione nel trailer mostrato al NY Comic-Con