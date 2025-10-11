Daredevil | Rinascita 2 Jessica Jones torna in azione nel trailer mostrato al NY Comic-Con
Marvel ha presentato all'evento americano, senza condividerlo online, il primo video promozionale delle puntate inedite dello show. Il primo trailer della stagione 2 di Daredevil: Rinascita è stato presentato in anteprima al New York Comic-Con. I fan che hanno partecipato al panel dei Marvel Studios hanno quindi potuto vedere le prime scene degli episodi in cui ritornerà in azione anche Jessica Jones. Non proseguite con la lettura se non volete! Gli spoiler dal New York Comic-Con Nel trailer degli episodi inediti di Daredevil: Rinascita si mostra proprio Krysten Ritter nella parte del personaggio dei fumetti e nel video è presente anche Elden Henson, interprete di Foggy Nelson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: daredevil - rinascita
Daredevil: Rinascita – Stagione 2, Hunter Doohan commenta un possibile ritorno di Muse
In Daredevil: Rinascita 2 tornerà questo pericoloso serial killer? Il suo interprete accende la curiosità
Charlie Cox fa tremare il pubblico di Daredevil - Rinascita: "Non posso dire senza rivelare troppo, ma..."
Prima foto ufficiale dalla seconda stagione di Daredevil: Rinascita - facebook.com Vai su Facebook
Va bene lo stesso #DaredevilBornAgain - X Vai su X
Daredevil: Rinascita 2, Jessica Jones torna in azione nel trailer mostrato al NY Comic-Con - Marvel ha presentato all'evento americano, senza condividerlo online, il primo video promozionale delle puntate inedite dello show. Lo riporta movieplayer.it
Daredevil: Rinascita 2, svelati il nuovo costume di Matt Murdock e alcuni spoiler sui personaggi - Il produttore Brad Winderbaum ha condiviso qualche anticipazione sulla seconda stagione della serie prodotta per Disney+. Segnala msn.com