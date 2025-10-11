Danzo sul microcosmo di funghi Così il mio corpo si trasforma

Uno spettacolo che si ispira alla ‘ natura invisibile ’, in cui il corpo si trasforma in un ‘ ecosistema sensibile ’ dove memoria, movimento e vita sotterranea si incontrano. Ecco in sintesi " HYPHAE – Polifonia del sottobosco ", nuova creazione della coreografa e danzatrice Annalì Rainoldi che debutta stasera (ore 20.30) al Teatro Sperimentale di Ancona. Prodotto da Marche Teatro nell’ambito di ‘The Big Green’, il lavoro firmato dalla coreografa e danzatrice Annalì Rainoldi nasce dall’osservazione del microcosmo di funghi, licheni e muschi, organismi invisibili ma vitali, che intrecciano reti simbiotiche fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

