Danneggiati i parchi della memoria di Cormano

. Senza alcun rispetto per il bene che hanno donato alla città di Cormano: i vandalismi nelle aree verdi comunali hanno colpito, pochi giorni fa, due spazi dedicati alla memoria di due persone amate e rispettate dalla gente. Sono stati danneggiati, infatti, sia la targa dedicata allo storico medico . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net