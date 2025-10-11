Danimarca-Grecia Qualificazioni Mondiali Europa 12-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Danimarca di Riemer è ad un passo dall’assicurarsi almeno un posto per i playoff del prossimo mondiale, e per farlo deve vincere quest’oggi contro una Grecia reduce da 2 KO consecutivi e ad un passo dall’eliminazione. I danesi hanno rifilato 9 gol senza subirne nelle ultime 2 partite e non hanno ancora incassato gol nel girone. Per il primo posto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

danimarca grecia qualificazioni mondiali europa 12 10 2025 ore 20 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Danimarca-Grecia (Qualificazioni Mondiali Europa, 12-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: danimarca - grecia

Grecia-Danimarca (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Grecia-Danimarca, seconda giornata Gruppo C qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

Pronostico Grecia-Danimarca: certezza assoluta a quota 2

danimarca grecia qualificazioni mondialiDanimarca-Grecia: dove vederla, orario, probabili formazioni nella sfida cruciale per il Gruppo C - Domenica 12 ottobre 2025, la Danimarca affronterà la Grecia al Parken Stadion di Copenaghen nella 8ª giornata delle qualificazioni al prossimo Mondiale. Lo riporta msn.com

danimarca grecia qualificazioni mondialiPronostico Danimarca-Grecia 12 Ottobre: danesi a difesa del primato - Grecia, domenica 12 ottobre alle 20:45: analisi dettagliata delle due squadre in una sfida cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Si legge su bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Danimarca Grecia Qualificazioni Mondiali