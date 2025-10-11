Damiano Genovese condannato anche in secondo grado | diffamò l’ex presidente del Consiglio regionale D’Amelio su Facebook

Avellinotoday.it | 11 ott 2025

AVELLINO – La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna per diffamazione aggravata nei confronti di Damiano Genovese, ex consigliere comunale di Avellino, accusato di aver offeso tramite un post su Facebook Rosetta D’Amelio, già presidente del Consiglio regionale della Campania.La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: damiano - genovese

