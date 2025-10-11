Damiano Genovese condannato anche in secondo grado | diffamò l’ex presidente del Consiglio regionale D’Amelio su Facebook
AVELLINO – La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna per diffamazione aggravata nei confronti di Damiano Genovese, ex consigliere comunale di Avellino, accusato di aver offeso tramite un post su Facebook Rosetta D’Amelio, già presidente del Consiglio regionale della Campania.La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: damiano - genovese
La stagione d’Opera del Teatro Carlo Felice di Genova prende avvio con la splendida musica di Wolfgang Amadeus Mozart e il suo immortale “Don Giovanni”. Una occasione per riprendere il geniale allestimento di Damiano Michieletto. Sul podio dell’orchest - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, diffamò sui social l’ex presidente del consiglio regionale D’Amelio: condannato anche in Appello - Accusato di aver diffamato l’ex presidente del consiglio regionale Rosetta d’Amelio, Damiano Genovese è stato condannato anche in secondo grado per diffamazione aggravata con un ... corriereirpinia.it scrive
Avellino, diffamò l'ex presidente del consiglio regionale D'Amelio: arriva la condanna per Genovese - Condannato in Appello Damiano Genovese per diffamazione per aver offeso la reputazione di Rosetta D'Amelio nel 2018, periodo in cui lei ricopriva la carica di presidente del ... Come scrive ilmattino.it