Damiano David sorpresa a Roma | tra i fan spuntano gli altri Maneskin

Sold out questa sera al Palasport della Capitale per Damiano David. Si replica domani. L' artista presenta il suo primo album solista, Funny Little Fears, uscito lo scorso maggio ed è al centro di un tour mondiale che, fino a Natale, lo porterà a esibirsi dovunque. A sorpresa questa sera nel pubblico i componenti della band dei Maneskin, Victoria, Thomas ed Ethan un'ulteriore conferma che la band non si è sciolta e che continua a collaborare su nuovi progetti. Carmen Guadalaxara, video Il Tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Damiano David, sorpresa a Roma: tra i fan spuntano gli altri Maneskin

Damiano David è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify

Vma Mtv 2025, Lady Gaga è la regina delle nomination, Damiano David candidato a due premi per l’Italia

MTV Video Music Awards 2025, record di nomination per Lady Gaga. In corsa (per due premi) anche Damiano David

Damiano David e gli ospiti speciali al suo concerto a Roma: tra il pubblico ci sono Victoria e tutti i Maneskin - Mentre si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile reunion, Victoria, Ethan e Thomas hanno assistito al primo live del cantante nella sua città

Damiano David in concerto, tra il pubblico ci sono anche Victoria, Thomas e Ethan: i Maneskin riuniti nella loro Roma