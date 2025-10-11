Damiani mi girò la testa con un ceffone una volta mi ha scudisciato le gambe con un frustino Ero buddista ma non mi si è realizzato niente pregando Dio è successo tutto in una settimana | le confessioni di Ornella Muti

“Io ho sempre armato i miei nemici. Con tutta la mia allegria, tra l’altro, tipo: tieni, ti do la spada di fuoco! Ho fatto il mio casino. Ma nell’amore, quello sano, ci credo ancora”. Ornella Muti si racconta in un’intervista a Candida Morvillo sulle pagine del Corriere della Sera, in occasione dell’uscita dell’autobiografia ‘ Questa non è Ornella Muti’, in libreria dal 14 ottobre per La Nave di Teseo. “H o tradito mio marito, che era ai tempi Federico Facchinetti, una cosa orribile. Forse ho tradito perché ero stata tradita, ma a volte è una scusa che uno si dà”, ammette. “Se non ci fosse il dolore, potrei camminare nelle strade della realtà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

