Damiani mi girò la testa con un ceffone una volta mi ha scudisciato le gambe con un frustino Ero buddista ma non mi si è realizzato niente pregando Dio è successo tutto in una settimana | le confessioni di Ornella Muti

Ilfattoquotidiano.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io ho sempre armato i miei nemici. Con tutta la mia allegria, tra l’altro, tipo: tieni, ti do la spada di fuoco! Ho fatto il mio casino. Ma nell’amore, quello sano, ci credo ancora”. Ornella Muti si racconta in un’intervista a Candida Morvillo sulle pagine del Corriere della Sera, in occasione dell’uscita dell’autobiografia ‘ Questa non è Ornella Muti’, in libreria dal 14 ottobre per La Nave di Teseo. “H o tradito mio marito, che era ai tempi Federico Facchinetti, una cosa orribile. Forse ho tradito perché ero stata tradita, ma a volte è una scusa che uno si dà”, ammette. “Se non ci fosse il dolore, potrei camminare nelle strade della realtà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

damiani mi gir242 la testa con un ceffone una volta mi ha scudisciato le gambe con un frustino ero buddista ma non mi si 232 realizzato niente pregando dio 232 successo tutto in una settimana le confessioni di ornella muti

© Ilfattoquotidiano.it - “Damiani mi girò la testa con un ceffone, una volta mi ha scudisciato le gambe con un frustino. Ero buddista ma non mi si è realizzato niente, pregando Dio è successo tutto in una settimana”: le confessioni di Ornella Muti

In questa notizia si parla di: damiani - testa

Cerca Video su questo argomento: Damiani Gir242 Testa Ceffone