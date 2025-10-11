Dallo scavo emerge una necropoli | rallentano i lavori del parcheggio di via Milano

Bresciatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori di bonifica propedeutici alla realizzazione del nuovo parcheggio di via Milano erano partiti spediti a marzo 2024. Si sono però fermati davanti a una sorpresa inattesa: una necropoli romana, composta da due inumazioni e tre incinerazioni, sepolta a pochi metri dalla superficie. I. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dallo scavo emerge una necropoli: rallentano i lavori del parcheggio di via Milano - I lavori di bonifica propedeutici alla realizzazione del nuovo parcheggio di via Milano erano partiti spediti a marzo 2024. Secondo bresciatoday.it

Sotto il Sin Caffaro non solo veleni. Dalla bonifica spunta una necropoli romana - Lo scavo nel parcheggio di via Milano ha permesso di portare alla luce resti umani, una strada antica, tombe, frammenti di vasetti. Come scrive msn.com

