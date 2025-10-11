Dallo scavo emerge una necropoli | rallentano i lavori del parcheggio di via Milano
I lavori di bonifica propedeutici alla realizzazione del nuovo parcheggio di via Milano erano partiti spediti a marzo 2024. Si sono però fermati davanti a una sorpresa inattesa: una necropoli romana, composta da due inumazioni e tre incinerazioni, sepolta a pochi metri dalla superficie. I. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
