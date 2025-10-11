Dalle terre rare al Medio Oriente come nasce lo scontro Washington-Pechino
“Le lettere cinesi sono arrivate proprio nel giorno in cui, dopo tremila anni di guerre e caos, c’è pace in Medio Oriente. Mi chiedo se quella tempistica sia una coincidenza”. Con queste parole, Donald Trump ha collegato due eventi che considera tutt’altro che indipendenti. Le “lettere” a cui fa riferimento sono comunicazioni ufficiali inviate da Pechino a vari governi per annunciare l’intenzione di imporre nuovi controlli alle esportazioni su terre rare e materiali strategici, una misura che potrebbe condizionare le catene globali di approvvigionamento. Trump sembra interpretare l’iniziativa anche come una risposta indiretta al successo — almeno momentaneo — del piano americano per la pace in Medio Oriente, che ha ridotto lo spazio di manovra cinese in una regione dove Pechino aveva cercato di consolidare la propria influenza diplomatica ed energetica durante la crisi israelo-palestinese. 🔗 Leggi su Formiche.net
