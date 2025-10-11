Dalle mascherine Covid alle palline da tennis del pescatore di trote Allarme plastica nei fiumi toscani

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 11 ottobre 2025 – Che i fiumi siano inquinati non è una novità, ma quando a spuntare dalle acque dei corsi d’acqua toscani sono gli oggetti più strani e disparati qualcuno salta sempre sulla sedia. E così ha fatto discutere il caso di Bagni di Lucca, dove un pescatore di trote ha recuperato dalla Lima centinaia di palline da tennis e diversi palloni da calcetto. Un caso dovuto  alla presenza di alcuni campi da gioco e da una rete a maglie troppo larghe, ma che ha comunque fatto scattare sull’attenti la polizia municipale. Le mascherine del Mugnone. Le palline da tennis di Bagni di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

dalle mascherine covid alle palline da tennis del pescatore di trote allarme plastica nei fiumi toscani

© Lanazione.it - Dalle mascherine Covid alle palline da tennis del pescatore di trote. Allarme plastica nei fiumi toscani

In questa notizia si parla di: mascherine - covid

Usa, Kennedy Jr al senatore Cornyn: "Il Covid è stato politicizzato, ci hanno mentito su finta prevenzione del vaccino e su mascherine" - VIDEO

“Mascherine Covid pericolose”: ex funzionario delle dogane presenta un esposto per “epidemia dolosa”. Il reato prevede pene fino all’ergastolo

Covid, indagine per "epidemia dolosa", ex funzionario Dogane Martina: “Sdoganare mascherine farlocche fu una scelta politica”

mascherine covid palline tennisDalle mascherine Covid alle palline da tennis del pescatore di trote. Allarme plastica nei fiumi toscani - A Firenze gli Angeli del Bello hanno recuperato centinaia di mascherine, a Bagni di Lucca ha fatto scalpore il recupero di oltre 300 palline da tennis e palloni da calcio di un pescatore amatoriale. Scrive lanazione.it

Le nuove palline da tennis sotto accusa: si sgonfiano presto, il gioco cambia e gli infortuni aumentano (Guardian) - Raducanu ha detto che molte lesioni al polso, al gomito, alla spalla possono essere legate a queste condizioni. Riporta ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Mascherine Covid Palline Tennis