Dalle mascherine Covid alle palline da tennis del pescatore di trote Allarme plastica nei fiumi toscani
Firenze, 11 ottobre 2025 – Che i fiumi siano inquinati non è una novità, ma quando a spuntare dalle acque dei corsi d’acqua toscani sono gli oggetti più strani e disparati qualcuno salta sempre sulla sedia. E così ha fatto discutere il caso di Bagni di Lucca, dove un pescatore di trote ha recuperato dalla Lima centinaia di palline da tennis e diversi palloni da calcetto. Un caso dovuto alla presenza di alcuni campi da gioco e da una rete a maglie troppo larghe, ma che ha comunque fatto scattare sull’attenti la polizia municipale. Le mascherine del Mugnone. Le palline da tennis di Bagni di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dalle mascherine Covid alle palline da tennis del pescatore di trote. Allarme plastica nei fiumi toscani - A Firenze gli Angeli del Bello hanno recuperato centinaia di mascherine, a Bagni di Lucca ha fatto scalpore il recupero di oltre 300 palline da tennis e palloni da calcio di un pescatore amatoriale. Scrive lanazione.it
