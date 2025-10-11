dalle mascherine covid alle palline da tennis del pescatore di trote allarme plastica nei fiumi toscani

Firenze, 11 ottobre 2025 – Che i fiumi siano inquinati non è una novità, ma quando a spuntare dalle acque dei corsi d’acqua toscani sono gli oggetti più strani e disparati qualcuno salta sempre sulla sedia. E così ha fatto discutere il caso di Bagni di Lucca, dove un pescatore di trote ha recuperato dalla Lima centinaia di palline da tennis e diversi palloni da calcetto. Un caso dovuto alla presenza di alcuni campi da gioco e da una rete a maglie troppo larghe, ma che ha comunque fatto scattare sull’attenti la polizia municipale. Le mascherine del Mugnone. Le palline da tennis di Bagni di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

