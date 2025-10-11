Dallas Cowboys @ Carolina Panthers | Anteprima pronostico e quote

2025-10-11 11:00:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima per Dallas Cowboys @ Carolina Panthers. I Dallas Cowboys si dirigono a Charlotte per affrontare i Carolina Panthers dopo l’ammonizione di uno dei loro ex compagni di squadra dopo la sua eccezionale prestazione nella quinta settimana. Dallas è migliorato al 2-2-1 con la sconfitta dei New York Jets la scorsa settimana, ed è favorito in trasferta contro Carolina. Ma stanno affrontando una squadra dei Panthers che viene dall’alto di una vittoria in rimonta sui Miami Dolphins, Carolina si sta riprendendo da uno svantaggio di 17-0 per registrare la seconda vittoria della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com