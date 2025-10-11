Dall' accordo sulla tregua a Gaza alla crisi in Francia quante ne sai? FAI IL QUIZ
Storico annuncio: Israele e Hamas hanno firmato la "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare gli ostaggi israeliani ancora vivi ( LIVE ). In Medio Oriente dovrebbe arrivare anche l'artefice dell'accordo, il presidente Usa Donald Trump, che ha annunciato il traguardo definendolo "un grande giorno" per tutti. Festeggiamenti in strada nella Striscia. Hamas e Netanyahu hanno ringraziato il presidente Usa, e non sono mancati i commenti dei politici italiani. Solo poco tempo prima della notizia si era tenuta una nuova giornata di proteste pro-Gaza che hanno interessato diverse città italiane. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Centri di rimpatrio fuori dall’Ue. Tutti d’accordo
Dall’Inter alla Juventus, l’accordo è fatto: c’è la firma sul contratto
Dazi, Trump ha detto la verità sull’accordo? Dall’Ue arrivano le prime smentite
Apple a un passo dall'accordo per trasmettere la Formula 1 negli USA
