Dalla scuola al potenziamento dei servizi di prossimità | dalla Regione oltre 4 milioni per i comuni montani

Far crescere l’Appennino e rilanciare lo sviluppo e i servizi scolastici, sanitari e di mobilità nelle aree interne. Sono gli assi fondamentali della strategia nazionale aree interne (Snai) che punta al miglioramento dell’accessibilità e della qualità dei servizi nelle comunità di questi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: scuola - potenziamento

Cosa significa “cattedra di potenziamento” nella scuola italiana 1 Origine del concetto La cattedra di potenziamento nasce con la Legge 107/2015 (La Buona Scuola), che introdusse l’organico dell’autonomia. L’idea era di superare la rigida distinzione tr - facebook.com Vai su Facebook

Bonus e servizi per la scuola: «Più flessibilità per le famiglie» - Sostegno economico, potenziamento servizi, investimenti sulle strutture, progetti di mobilità sostenibile. Riporta ilgazzettino.it

Servizi pre e post scuola per alunni. La città di Alessandro Manzoni brilla - Lecco è tra le cinque amministrazioni che a livello nazionale spendono di più nel servizio di pre e post scuola e "rappresentano esempi di riferimento per garantire un’offerta educativa più completa e ... Segnala msn.com