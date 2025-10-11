Dalla coesione alla capacità d’azione il futuro dell’Unione europea secondo Pirozzi Iai
“Se l’Europa vuole davvero contare nello scenario globale, il primo obiettivo deve essere la salvaguardia del progetto europeo stesso, che non può più essere dato per scontato: il mercato è sotto attacco, i sistemi democratici interni subiscono pressioni, e la sicurezza è costantemente minacciata”. Così Nicoletta Pirozzi, responsabile del programma “Ue, politica e istituzioni” e responsabile delle relazioni istituzionali dello Iai, in una conversazione con Formiche.net, spiega le priorità dell’Unione europea. Come si muove l’Europa di fronte alle continue micro-aggressioni russe? Iniziamo col dire che rispetto al passato, in Europa oggi la consapevolezza delle minacce strategiche dall’esterno è maggiore. 🔗 Leggi su Formiche.net
Il futuro incerto della coesione, la più grande politica redistributiva - Lo studio dell’Istat sull’efficacia della politica di coesione in Italia conferma le valutazioni che, a livello europeo, negli anni scorsi hanno portato la Commissione a parlare di “trappola dello ... ilsole24ore.com scrive
Ue: Comitato delle regioni, quale futuro per la politica di coesione? Focus su società e territori europei - Il Comitato europeo delle regioni (CdR) sta lavorando all’elaborazione di un parere d’iniziativa sul futuro della politica di coesione dopo il 2027. Lo riporta agensir.it