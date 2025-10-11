Dalla coesione alla capacità d’azione il futuro dell’Unione europea secondo Pirozzi Iai

Formiche.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se l’Europa vuole davvero contare nello scenario globale, il primo obiettivo deve essere la salvaguardia del progetto europeo stesso, che non può più essere dato per scontato: il mercato è sotto attacco, i sistemi democratici interni subiscono pressioni, e la sicurezza è costantemente minacciata”. Così Nicoletta Pirozzi, responsabile del programma “Ue, politica e istituzioni” e responsabile delle relazioni istituzionali dello Iai, in una conversazione con Formiche.net, spiega le priorità dellUnione europea. Come si muove l’Europa di fronte alle continue micro-aggressioni russe? Iniziamo col dire che rispetto al passato, in Europa oggi la consapevolezza delle minacce strategiche dall’esterno è maggiore. 🔗 Leggi su Formiche.net

dalla coesione alla capacit224 d8217azione il futuro dell8217unione europea secondo pirozzi iai

© Formiche.net - Dalla coesione alla capacità d’azione, il futuro dell’Unione europea secondo Pirozzi (Iai)

In questa notizia si parla di: coesione - capacit

Il futuro incerto della coesione, la più grande politica redistributiva - Lo studio dell’Istat sull’efficacia della politica di coesione in Italia conferma le valutazioni che, a livello europeo, negli anni scorsi hanno portato la Commissione a parlare di “trappola dello ... ilsole24ore.com scrive

Ue: Comitato delle regioni, quale futuro per la politica di coesione? Focus su società e territori europei - Il Comitato europeo delle regioni (CdR) sta lavorando all’elaborazione di un parere d’iniziativa sul futuro della politica di coesione dopo il 2027. Lo riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Coesione Capacit224 D8217azione Futuro