Dalla coesione alla capacità d’azione il futuro dell’Unione europea secondo Pirozzi Iai

“Se l’Europa vuole davvero contare nello scenario globale, il primo obiettivo deve essere la salvaguardia del progetto europeo stesso, che non può più essere dato per scontato: il mercato è sotto attacco, i sistemi democratici interni subiscono pressioni, e la sicurezza è costantemente minacciata”. Così Nicoletta Pirozzi, responsabile del programma “Ue, politica e istituzioni” e responsabile delle relazioni istituzionali dello Iai, in una conversazione con Formiche.net, spiega le priorità dell’Unione europea. Come si muove l’Europa di fronte alle continue micro-aggressioni russe? Iniziamo col dire che rispetto al passato, in Europa oggi la consapevolezza delle minacce strategiche dall’esterno è maggiore. 🔗 Leggi su Formiche.net

