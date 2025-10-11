Dalla Baviera a Ferrara cinquanta residenti di Kaufbeuren in visita alla nostra città
Dalla Baviera a Ferrara per tenere vivo il legame ultratrentennale fatto di cultura, amicizia e collaborazione. Venerdì 10 l'assessore ai gemellaggi Chiara Scaramagli ha dato il benvenuto a 50 cittadini provenienti dalla città tedesca di Kaufbeuren, gemellata con Ferrara. La delegazione tedesca. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: baviera - ferrara
